Саудовский кронпринц обвинил СБ ООН в неспособности остановить конфликт на Ближнем Востоке

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также призвал остановить боевые действия в секторе Газа и освободить заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обвинил Совет Безопасности (СБ) ООН в неспособности повлиять на Израиль для прекращения боевых действий в секторе Газа. Он также призвал остановить боевые действия в секторе Газа и освободить заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Мы столкнулись с гуманитарной катастрофой, которая свидетельствует о неспособности Совета Безопасности ООН и международного сообщества положить конец преступлениям Израиля, что является проявлением политики двойных стандартов", - сказал наследный принц, выступая на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.

"Мы вновь требуем немедленного прекращения военных операций [Израиля в секторе Газа] и подтверждаем призыв освободить захваченных заложников", - заявил он.

Прекращение боевых действий

Наследный принц также отметил, что Саудовская Аравия ведет консультации с международными партнерами, целью которых является прекращение боевых действий в анклаве. "Королевство прилагает неустанные усилия с самого начала событий в Газе и продолжает консультации и координацию с международным сообществом, чтобы остановить войну", - подчеркнул он.

Саудовская Аравия отвергает "продолжающуюся агрессию" Израиля в отношении сектора Газа и попытки насильственного перемещения жителей палестинского анклава, заявил наследный принц.

"Королевство подтверждает свое категорическое неприятие продолжающейся агрессии и насильственного перемещения населения Газы. Мы возлагаем на оккупационные власти ответственность за преступления, совершенные против палестинского народа", - сказал кронпринц.

Мухаммед бен Сальман также подчеркнул, что единственным способом остановить конфликт на Ближнем Востоке является обеспечение права палестинцев на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.