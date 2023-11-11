11 ноября, 11:24,
обновлено 11 ноября, 12:18
Палестино-израильский конфликт

Саудовский кронпринц обвинил СБ ООН в неспособности остановить конфликт на Ближнем Востоке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Saudi Press Agency via AP
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
© Saudi Press Agency via AP

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также призвал остановить боевые действия в секторе Газа и освободить заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обвинил Совет Безопасности (СБ) ООН в неспособности повлиять на Израиль для прекращения боевых действий в секторе Газа. Он также призвал остановить боевые действия в секторе Газа и освободить заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

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"Мы столкнулись с гуманитарной катастрофой, которая свидетельствует о неспособности Совета Безопасности ООН и международного сообщества положить конец преступлениям Израиля, что является проявлением политики двойных стандартов", - сказал наследный принц, выступая на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.

"Мы вновь требуем немедленного прекращения военных операций [Израиля в секторе Газа] и подтверждаем призыв освободить захваченных заложников", - заявил он.

Прекращение боевых действий

Наследный принц также отметил, что Саудовская Аравия ведет консультации с международными партнерами, целью которых является прекращение боевых действий в анклаве. "Королевство прилагает неустанные усилия с самого начала событий в Газе и продолжает консультации и координацию с международным сообществом, чтобы остановить войну", - подчеркнул он.

Саудовская Аравия отвергает "продолжающуюся агрессию" Израиля в отношении сектора Газа и попытки насильственного перемещения жителей палестинского анклава, заявил наследный принц.

"Королевство подтверждает свое категорическое неприятие продолжающейся агрессии и насильственного перемещения населения Газы. Мы возлагаем на оккупационные власти ответственность за преступления, совершенные против палестинского народа", - сказал кронпринц.

Мухаммед бен Сальман также подчеркнул, что единственным способом остановить конфликт на Ближнем Востоке является обеспечение права палестинцев на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраильСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
© Информационное агентство ТАСС
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