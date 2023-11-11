11 ноября, 11:30,
обновлено 11 ноября, 11:47
Палестино-израильский конфликт

В ЛАГ заявили, что притеснения палестинцев в Газе увеличивают риск эскалации в регионе

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт отметил, что "мир в настоящее время переживает пробуждение в результате этой агрессии Израиля против палестинского народа"

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Агрессия против палестинского народа со стороны Израиля и притеснения в секторе Газа значительно увеличивают вероятность повышения напряженности во всем Ближневосточном регионе. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на саммите арабских и исламских государств, который проходит в Саудовской Аравии.

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"Продолжающееся притеснение палестинцев в Газе увеличивает вероятность эскалации во всем Ближневосточном регионе", - указал генсек ЛАГ. По убеждению Абу аль-Гейта, "несмотря на вызывающую сожаление, шокирующую позицию отдельных стран [по отношению к событиям в Газе], мир в настоящее время переживает пробуждение в результате этой агрессии Израиля против палестинского народа". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраильГейт, Ахмед Абу, аль-
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