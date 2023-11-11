В ЛАГ заявили, что притеснения палестинцев в Газе увеличивают риск эскалации в регионе

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт отметил, что "мир в настоящее время переживает пробуждение в результате этой агрессии Израиля против палестинского народа"

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Агрессия против палестинского народа со стороны Израиля и притеснения в секторе Газа значительно увеличивают вероятность повышения напряженности во всем Ближневосточном регионе. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на саммите арабских и исламских государств, который проходит в Саудовской Аравии.

"Продолжающееся притеснение палестинцев в Газе увеличивает вероятность эскалации во всем Ближневосточном регионе", - указал генсек ЛАГ. По убеждению Абу аль-Гейта, "несмотря на вызывающую сожаление, шокирующую позицию отдельных стран [по отношению к событиям в Газе], мир в настоящее время переживает пробуждение в результате этой агрессии Израиля против палестинского народа".