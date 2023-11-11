11 ноября, 13:15
Палестино-израильский конфликт

Reuters: ОАЭ намерены поддерживать отношения с Израилем

По информации агентства, переселение палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан в Египет или Иорданию станет красной чертой для Объединенных Арабских Эмиратов

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют поддерживать дипломатические отношения с Израилем, несмотря на возмущение растущим числом жертв палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с государственной политикой ОАЭ.

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Посол Израиля продолжает находиться в Абу-Даби, никаких предпосылок к прекращению дипломатических связей нет, пишет Reuters. Отмечается, что переселение палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан в Египет или Иорданию станет красной чертой для ОАЭ. Однако источники не исключают, что в случае еще большей эскалации ситуации ОАЭ могут понизить уровень отношений или разорвать их.

По их информации, ОАЭ при этом хотят и воздействовать на Израиль, и защищать свои интересы, чтобы после прекращения конфликта страны могли вернуться к всестороннему диалогу. Объединенные Арабские Эмираты также все больше разочаровываются в США, которые, по их мнению, недостаточно оказывают давление для прекращения конфликта в Газе, указали источники.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией. 

Теги:
ОАЭПалестино-израильский конфликтИзраиль
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