11 ноября, 13:15
Палестино-израильский конфликт

Кронпринц Кувейта призвал СБ ООН немедленно прекратить военный конфликт в Газе

Машааль аль-Ахмед ас-Сабах отметил, что "трагические события в Палестине представляют собой наглядный итог неспособности международного сообщества найти справедливое, всеобъемлющее и окончательное решение палестинской проблемы"

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Международное сообщество и в особенности Совет Безопасности ООН должны вмешаться в ситуацию в секторе Газа, чтобы немедленно прекратить вооруженный конфликт в анклаве. С таким заявлением выступил наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

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"Мы неоднократно заявляли, что трагические события в Палестине представляют собой наглядный итог неспособности международного сообщества найти справедливое, всеобъемлющее и окончательное решение палестинской проблемы. Поэтому сейчас мы призываем все мировое сообщество и в особенности Совет Безопасности ООН выполнить свои прямые обязанности и немедленно прекратить кровопролитие в секторе Газа, а также обеспечить палестинскому народу необходимую защиту, - подчеркнул кронпринц. - Мы также настаиваем, что необходимо обеспечить экстренную доставку гуманитарной помощи жителям Газы и предотвратить их принудительное переселение".

"Мы приветствуем принятую Генассамблеей ООН резолюцию, которая содержит в себе призыв к немедленному гуманитарному перемирию в Газе и демонстрирует реакцию международного сообщества на гуманитарную катастрофу в анклаве, организованную израильскими оккупационными властями", - добавил шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах.

Внеочередной совместный саммит ЛАГ и ОИС, созванный по просьбе Палестины, открылся в столице Саудовской Аравии с целью выработать коллективную позицию арабских и исламских стран по нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 

Теги:
КувейтПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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