ВВС Израиля с начала наземной операции в Газе нанесли удары почти по 5 тыс. целей

В частности, они осуществили примерно 3,3 тыс. ударов истребителями

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля за время проведения в секторе Газа сухопутной части военной операции против палестинской радикальной организации ХАМАС нанесли удары почти по 5 тыс. целей. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С начала наземных операций в Газе военно-воздушные силы при поддержке и направлении со стороны сухопутных сил нанесли удары примерно по 5 тыс. целей в секторе Газа, чтобы уничтожить угрозы в реальном времени", - говорится в сообщении.

В это число входят примерно 3,3 тыс. ударов, нанесенных истребителями, 860 ударов боевыми вертолетами и более 570 ударов, при которых были задействованы беспилотники, указали в армии.

"Эти удары помогают сухопутным силам устранять угрозы и координировать ведение огня в сжатые сроки. Минимальный отмеченный срок между вызовом [поддержки авиации] и ударом составляет шесть минут", - отметили военные.