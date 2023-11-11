Казахстан предложил реализовать продовольственную программу помощи жителям сектора Газа

В республике призвали "все международные и гуманитарные организации вмешаться в нынешнюю крайне сложную ситуацию в секторе Газа"

ЭР-РИЯД, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана предлагают использовать Исламскую организацию по продовольственной безопасности для реализации гуманитарной продовольственной программы помощи для жителей сектора Газа. Об этом заявил в ходе внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде заместитель премьера-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.

"Казахстан призывает все международные и гуманитарные организации вмешаться в нынешнюю крайне сложную ситуацию в секторе Газа. С этой целью мы предлагаем использовать существующий механизм Исламской организации по продовольственной безопасности для реализации чрезвычайной гуманитарной продовольственной программы для жителей Газы", - сказал Нуртлеу. По его словам, государства - члены ОИС могут использовать этот институт для смягчения гуманитарной катастрофы и восстановления условий жизни в пострадавших районах.

Глава МИД выразил обеспокоенность тем, что более 150 граждан Казахстана, включая в основном женщин и детей, которые в настоящее время находятся в секторе Газа, не могут покинуть эту территорию через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Он призвал Египет и все вовлеченные стороны разрешить эвакуацию граждан Казахстана, членов их семей и других иностранцев из сектора Газа. По его словам, Казахстан принял меры для того, чтобы граждане республики смогли немедленно вернуться на родину, как только им будет разрешено пересечь "Рафах".