11 ноября, 17:05
Палестино-израильский конфликт

Глава Пентагона заявил израильскому коллеге о недопустимости дальнейшей эскалации

Ллойд Остин также "подтвердил право Израиля на самооборону"

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом подчеркнул необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

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Как отмечается в документе, разговор глав оборонных ведомств США и Израиля состоялся в субботу. Остин "подтвердил право Израиля на самооборону и подчеркнул необходимость защиты мирного населения и доставки гуманитарной помощи", говорится в тексте.

"Он отметил, что необходимо не допустить разрастания конфликта за пределы [сектора] Газа и избегать эскалации в регионе", - отмечается в заявлении. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильОстин, Ллойд
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