Глава МИД Саудовской Аравии призвал к немедленному прекращению огня в Газе

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Эр-Рияде вместе с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"О каком будущем вы говорите, когда Газа разрушается, когда десятки умирают каждый час? Единственное будущее, которое мы сейчас видим, - это немедленное прекращение огня в Газе", - подчеркнул глава саудовского МИД, отвечая на вопрос журналиста.