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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Саудовской Аравии призвал к немедленному прекращению огня в Газе

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Эр-Рияде вместе с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.

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"О каком будущем вы говорите, когда Газа разрушается, когда десятки умирают каждый час? Единственное будущее, которое мы сейчас видим, - это немедленное прекращение огня в Газе", - подчеркнул глава саудовского МИД, отвечая на вопрос журналиста. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтСаудовская Аравия
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