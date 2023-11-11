Арабские и исламские страны попросят СБ ООН остановить боевые действия в секторе Газа

Арабские и исламские страны обратятся в СБ ООН с просьбой остановить боевые действия в секторе Газа, говорится в итоговом заявлении ЛАГ и ОИС. Страны призывают остановить экспорт вооружений в Израиль. Они также обратятся к прокурору МУС с просьбой расследовать военные преступления Израиля.

Секретариаты ЛАГ и ОИС задокументируют военные преступления Израиля в секторе Газа.

Согласно заявлению, арабские и исламские страны осуждают политику двойных стандартов по отношению к ситуации в секторе Газа. Они призвали освободить заложников, удерживаемых в анклаве. Также они обратятся к ОЗХО с просьбой расследовать применение Израилем химического оружия.

Также арабские и исламские страны намерены созвать международную конференцию по урегулированию конфликта в секторе Газа, говорится в заявлении.

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