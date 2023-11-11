11 ноября, 17:55
Палестино-израильский конфликт

Силы ПВО Израиля перехватили "подозрительную цель", летевшую со стороны Газы

Радиостанция Kan ранее сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в Сдероте

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о перехвате "подозрительной цели" в районе города Сдерот, расположенного рядом с границей с сектором Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад подозрительная цель вошла в район Сдерота со стороны сектора Газа. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили цель", - говорится в сообщении.

Незадолго до этого радиостанция Kan сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в Сдероте.

Этот город расположен на юге Израиля, расстояние от его центра до границы с сектором Газа по прямой составляет порядка 3 км. Это ближайший к анклаву израильский город. С момента обострения ситуации в регионе большинство населения 30-тысячного Сдерота было эвакуировано. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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