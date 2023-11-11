Лидер "Хезболлах" заявил, что решение о прекращении конфликта в Газе находится в руках США

Шейх Хасан Насрулла также приветствовал "решение руководства и народа Йемена" о запуске ракет и беспилотников в сторону Израиля

БЕЙРУТ, 11 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты способны остановить израильскую агрессию в секторе Газа, если они действительно хотят предотвратить возникновение большой региональной войны. Такое мнение высказал в субботу лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла в своем телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.

"Решение о прекращении конфликта в Газе находится в руках американской администрации, которая позволяет Израилю продолжать совершать массовые убийства в палестинском анклаве и разрушать жилые районы", - сказал шиитский политик.

По его словам, "Хезболлах" и ее союзники, чтобы заставить США объявить перемирие, открыли вспомогательные фронты в Ираке, Сирии и Йемене. "Поэтому я говорю американцам, если вы хотите спокойствия и прекращения атак на свои военные базы в регионе, остановите войну в Газе", - подчеркнул он.

Лидер "Хезболлах" приветствовал также "решение руководства и народа Йемена" о запуске ракет и беспилотников в сторону Израиля. "Этот шаг имел важное значение для баланса сил, даже если ракеты не достигли цели", - отметил он.

9 ноября представитель движения йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил о нанесении удара баллистическими ракетами по нескольким целям на территории Израиля, включая военные объекты поблизости от города Эйлат на берегу Красного моря. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари признал, что силы противовоздушной обороны перехватили ракету класса "земля - земля" в районе Эйлата. По его словам, с начала обострения палестино-израильского конфликта, это уже не первый случай перехвата ракеты в районе Красного моря.