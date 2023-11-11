11 ноября, 19:35
Палестино-израильский конфликт

Сунак осудил нарушения порядка и демонстрацию символики ХАМАС на протестах в Лондоне

По словам премьер-министра Соединенного Королевства, английские националисты и участники антивоенной демонстрации проявили неуважение к памяти британских военных в день Поминовения павших во Второй мировой войне и других конфликтах

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил нарушения общественного порядка ультраправыми активистами, а также демонстрацию антисемитской и оправдывающей терроризм символики сторонниками Палестины в ходе массовых акций, прошедших в Лондоне. Заявление главы правительства было опубликовано на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Я осуждаю совершенно неприемлемые сцены насилия, которые мы наблюдали сегодня со стороны [ультраправой] "Лиги английской обороны" и связанных с ней групп, а также выражение симпатий к [палестинской радикальной группировке] ХАМАС участниками национального марша в поддержку Палестины. Достойные осуждения действия меньшинства подрывали позиции тех, кто мирно выражал свои взгляды", - написал Сунак.

Глава правительства осудил действия "нападавших на полицейских молодчиков" из числа футбольных болельщиков и членов крайне правых организаций. По оценкам Скотленд-Ярда, в субботу они съехались в Лондон, чтобы спровоцировать столкновения с мусульманами и левыми активистами, участвовавшими в пропалестинских акциях, собравших в столице от 300 тыс. до 500 тыс. человек. По словам Сунака, как английские националисты, так и участники антивоенной демонстрации, надевшие зеленые повязки ХАМАС, проявили крайнее неуважение к памяти британских военных в отмечавшийся в субботу день Поминовения павших во Второй мировой войне и других конфликтах.

"Любые противоправные действия должны быть быстро и сполна наказаны по всей строгости закона", - отметил Сунак, добавив, что в ближайшие дни обсудит ситуацию на улицах столицы с главой Скотленд-Ярда Марком Роули.

Субботний марш в поддержку Палестины проходил мирно, однако среди его участников были замечены молодые люди с символикой ХАМАС, которая в Великобритании признана террористической организацией, а также транспаранты, содержащие антисемитские изображения и сравнения Израиля с нацистской Германией. Большая группа пропалестинских активистов также собралась на вокзале Ватерлоо, мешая пассажирам, и долго не подчинялась требованиям полиции освободить зал ожидания.

При этом правые активисты в течение дня неоднократно вступали в открытые столкновения с полицией, закидывали стражей порядка бутылками и пытались прорвать заграждения, выкрикивая различные лозунги. Благодаря действиям полицейских крупных стычек между митингующим и участниками контрпротеста удалось избежать. 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтСунак, Риши
© Информационное агентство ТАСС
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