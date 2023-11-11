11 ноября, 20:25,
обновлено 11 ноября, 20:33
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху отверг возможность возобновления поселенческой деятельности в Газе

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что анклав необходимо демилитаризовать

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израиль не намерен возобновлять строительство поселений в секторе Газа по завершении военной операции, в планах только контроль в сфере безопасности. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он отвечал на пресс-конференции на вопрос о том, считает ли правящая коалиция возможным возобновление поселенческой деятельности. "Нет, я не думаю. Я хочу, чтобы мы контролировали сферу безопасности, нужно демилитаризовать сектор Газа, нужно убедиться, что там нет оружия, но я не думаю, что это (строительство израильских поселений - прим. ТАСС) реальная цель", - сказал он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация