Нетаньяху отверг возможность возобновления поселенческой деятельности в Газе

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что анклав необходимо демилитаризовать

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израиль не намерен возобновлять строительство поселений в секторе Газа по завершении военной операции, в планах только контроль в сфере безопасности. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он отвечал на пресс-конференции на вопрос о том, считает ли правящая коалиция возможным возобновление поселенческой деятельности. "Нет, я не думаю. Я хочу, чтобы мы контролировали сферу безопасности, нужно демилитаризовать сектор Газа, нужно убедиться, что там нет оружия, но я не думаю, что это (строительство израильских поселений - прим. ТАСС) реальная цель", - сказал он.