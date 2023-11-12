Макрон осудил "возрождение разнузданного антисемитизма" во Франции

Президент республики отметил, что в стране мобилизованы силы безопасности и правопорядка

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Франция в последнее время столкнулась с резким всплеском антисемитизма, однако ее правоохранительная система активно работает, чтобы пресекать преступления против граждан страны еврейского происхождения. Об этом президент республики Эмманюэль Макрон написал в обращении к соотечественникам, которое публикует газета Le Parisien.

"Теракт, совершенный 7 октября ХАМАС в Израиле, вызвал безграничный ужас. С абсолютной жестокостью были убиты 1,2 тыс. человек. 40 наших соотечественников стали жертвами варварства, 8 пропали без вести или оказались в заложниках, - отметил французский лидер. - К этому народному горю добавилось невыносимое возрождение разнузданного антисемитизма".

Он подчеркнул, что "именно поэтому силы безопасности и правопорядка республики так же, как и суды, активно мобилизованы для того, чтобы не допускать нарушение закона и предотвращать акты антисемитизма". "За месяц были произведены сотни арестов и открыты десятки уголовных дел для того, чтобы вернуть антисемитизм туда, где ему самое место - в суд и за решетку", - добавил президент.

Число антисемитских проявлений в республике составило почти 1,2 тыс. за последний месяц после эскалации палестино-израильского конфликта. Как сообщил на слушаниях в Сенате глава МВД Франции Жеральд Дарманен, это втрое больше, чем за весь 2022 год. Речь идет как об акциях вандализма, так и о нападениях на частных лиц. За подобные действия задержаны более 500 человек, в том числе иностранцы, нелегально находящиеся во Франции.