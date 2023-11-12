Венесуэла поддержала решения саммита в Эр-Рияде

Боливарианская Республика также присоединилась к осуждению исламскими и арабскими странами израильской агрессии против Палестины, заявил глава венесуэльского МИД иван Хиль

КАРАКАС, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы полностью поддерживает решения и итоговое заявление, принятые на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), который завершился в Эр-Рияде. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в субботу на странице главы этого ведомства Ивана Хиля в соцсети Х (ранее Twitter).

"Боливарианская Республика Венесуэла приветствует и полностью поддерживает соглашения, достигнутые на саммите ЛАГ и ОИС 11 ноября в городе Эр-Рияде Королевства Саудовской Аравии, на котором рассматривался геноцид палестинского народа со стороны Израиля", - сообщает МИД Венесуэлы.

"Венесуэла присоединяется к жесткому осуждению исламскими и арабскими странами израильской агрессии против Палестины, где совершены многочисленные военные преступления и варварские акции и выражает согласие с действиями, которые предпримет Международный уголовный суд для выявления ответственных за эти преступления", - подчеркивается в документе.

"Правительство Венесуэлы поддерживает созыв международной конференции, которая придаст импульс мирному процессу на основе выполнения резолюций Организации Объединенных Наций для неотложного решения вопроса о двух государствах", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Венесуэлы.