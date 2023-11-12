11 ноября, 23:33
Палестино-израильский конфликт

Венесуэла поддержала решения саммита в Эр-Рияде

Боливарианская Республика также присоединилась к осуждению исламскими и арабскими странами израильской агрессии против Палестины, заявил глава венесуэльского МИД иван Хиль

КАРАКАС, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы полностью поддерживает решения и итоговое заявление, принятые на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), который завершился в Эр-Рияде. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в субботу на странице главы этого ведомства Ивана Хиля в соцсети Х (ранее Twitter).

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Боливарианская Республика Венесуэла приветствует и полностью поддерживает соглашения, достигнутые на саммите ЛАГ и ОИС 11 ноября в городе Эр-Рияде Королевства Саудовской Аравии, на котором рассматривался геноцид палестинского народа со стороны Израиля", - сообщает МИД Венесуэлы.

"Венесуэла присоединяется к жесткому осуждению исламскими и арабскими странами израильской агрессии против Палестины, где совершены многочисленные военные преступления и варварские акции и выражает согласие с действиями, которые предпримет Международный уголовный суд для выявления ответственных за эти преступления", - подчеркивается в документе.

"Правительство Венесуэлы поддерживает созыв международной конференции, которая придаст импульс мирному процессу на основе выполнения резолюций Организации Объединенных Наций для неотложного решения вопроса о двух государствах", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Венесуэлы. 

Теги:
ПалестинаВенесуэлаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация