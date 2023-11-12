СМИ: Израиль уничтожил около 20 боевиков, занимавших ключевые должности в ХАМАС

Они участвовали в организации терактов на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности Израиля ликвидировали около 20 боевиков, занимавших ключевые должности в палестинском радикальном движении ХАМАС, с начала нового витка палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.

По его данным, Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) уничтожили около 20 террористов, которые в последние годы активно участвовали в организации терактов на Западном берегу реки Иордан, в ходе воздушных операций в регионе.

В прошлом месяце ШАБАК и служба разведки "Моссад" создали центр специальных операций, которому поручено выследить и уничтожить всех боевиков ХАМАС, участвовавших в атаке 7 октября. Израильская армия уже объявил о ликвидации в результате авиаударов по сектору Газа нескольких командиров входящего в ХАМАС спецподразделения "Нухба", которое осуществило вылазку на израильскую территорию, убив около 1,4 тыс. человек.