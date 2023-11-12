12 ноября, 08:10
Палестино-израильский конфликт

Премьер Бангладеш представила план по прекращению конфликта в Газе

Он состоит из пяти пунктов

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина представила план из пяти пунктов по прекращению конфликта в Секторе Газа. Об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

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Свой план премьер Бангладеш представила в видеообращении, подготовленном к 8-му внеочередному саммиту Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде. В нем Хасина призывает к немедленному прекращению огня. По ее словам, "война несправедлива и безжалостно нарушает права человека и международное гуманитарное право". "Израиль безжалостно бесчинствует, бомбя больницы и гражданскую инфраструктуру и убивая тысячи палестинцев, в основном женщин и детей", - сказала она.

Вторым пунктом Шейх Хасина назвала "настоятельную необходимость открыть гуманитарный коридор для непрерывных, быстрых и безопасных поставок продовольствия, воды, медикаментов и других жизненно необходимых материалов для оказавшихся в ловушке жителей разрушенной Газы". По ее словам, "кажется, что мы, международное сообщество, застыли на месте при виде смерти и разрушений". "Нам нужно действовать быстро, по крайней мере, для создания безопасного гуманитарного коридора", - подчеркнула премьер Бангладеш. Она также заявила, что люди, чьи дома находятся в Газе, должны иметь возможность мирно жить на своей земле.

Шейх Хасина призвала к соблюдению всех согласованных в ООН решений по урегулированию палестино-израильского конфликта. Она также подчеркнула, что мусульманское сообщество должно объединиться в поддержке Палестины. 

Теги:
БангладешПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильШейх Хасина
© Информационное агентство ТАСС
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