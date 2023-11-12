12 ноября, 09:04
Палестино-израильский конфликт

Израиль приостановит боевые действия в районе лагеря Джебалия на севере Газы

Доставка продовольствия и эвакуация населения будет осуществляться с 11:00 до 15:00 мск

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила о временном прекращении боевых действий в районе лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа на четыре часа. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

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"С 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС) военные действия будут временно прекращены в гуманитарных целях в районе Джебалии <...> для доставки продовольствия и эвакуации населения", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter) на арабском языке.

Эдри также сообщил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет вновь действовать с 9:00 до 16:00 по местному времени (с 10:00 до 17:00 мск). Маршрут пройдет от больницы "Аш-Шифа" по дороге Салах эд-Дин на юг анклава.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что израильские военные 12 ноября "обеспечат необходимое содействие" для эвакуации детей из педиатрического отделения больницы "Аш-Шифа" в Газе. 

Теги:
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