12 ноября, 13:18
Ситуация на Корейском полуострове

США, Республика Корея и Япония договорились расширять трехсторонние учения

Кроме того, министры обороны трех стран обсудили укрепление сотрудничества в сфере безопасности с целью сдерживания "растущей ракетно-ядерной угрозы" со стороны КНДР

СЕУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Министры обороны Республики Корея, США и Японии Син Вон Сик, Ллойд Остин и Минору Кихара договорились проводить "более эффективные и системные" трехсторонние учения с 2024 года. Соответствующее заявление сделало южнокорейское оборонное ведомство.

"Министры трех государств отметили, что посредством консультаций в нормальном режиме устанавливаются планы трехсторонних учений. Они условились, что после завершения согласования планов в течение [этого] года с января будут проводиться более системные и эффективные трехсторонние учения в соответствии с планами. Договорились и в будущем продолжать расширять трехсторонние учения на различные области", - уточнили в Сеуле.

Стороны также договорились, что обмен данными о ракетных пусках КНДР в реальном времени "заработает в нормальном режиме в декабре". "Они посчитали, что подготовка к работе механизма обмена данными в реальном времени, направленного на укрепление потенциала по обнаружению и анализу ракет Северной Кореи каждой из стран, сейчас находится на последней стадии", - пояснило оборонное ведомство Южной Кореи. На саммите в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) в августе южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что стороны планируют начать обмен данными о ракетах КНДР в реальном времени до конца года.

Японский министр участвовал в трехсторонних переговорах по видеосвязи. Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Республику Корея для участия в ежегодном совещании по вопросам безопасности с министром обороны Республики Корея, которое состоится 13 ноября.

Кроме того, министры обороны США, Южной Кореи и Японии обсудили укрепление сотрудничества в сфере безопасности с целью сдерживания "растущей ракетно-ядерной угрозы" со стороны КНДР, призвали к денуклеаризации. Они осудили подготовку Пхеньяна к запуску разведывательного спутника как провокацию, а также назвали нарушением резолюций Совета Безопасности ООН "торговлю оружием" между РФ и КНДР, которая якобы имеет место.

11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии отметила, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. 

Теги:
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяОстин, ЛлойдКихара, Минору
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