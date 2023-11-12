Посол Палестины в РФ заявил, что сектор Газа не будет землей Израиля

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что самое главное для страны сейчас - остановить войну и защитить людей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Территория сектора Газа не будет принадлежать Израилю, для палестинской стороны самой главной задачей сейчас является остановка войны и защита людей. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Для нас самое главное сейчас - остановить войну и защитить людей, а потом посмотрим. Это не земля Израиля и не будет", - сказал он, отвечая на вопрос, доверяет ли Палестина заявлениям США о том, что Вашингтон выступает против повторной оккупации сектора Газа Израилем, вытеснения оттуда палестинского населения или сокращения территории анклава.

Дипломат в этой связи указал европейским странам и США, помогающим Израилю, на необходимость "созвать международную конференцию и признать два государства". "Это будет самый лучший вариант. Чтобы палестинцы и израильтяне жили рядом. А то, что они [в США] говорят пока, мы не понимаем и не хотим понимать. Самое главное - надо остановить нападение Израиля", - заключил посол.