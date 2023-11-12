12 ноября, 18:51

В Белоруссии заявили, что Варшава знает о готовности Минска к диалогу без условий

Глава белорусского МИД Сергей Алейник отметил, что восстановление конструктивных отношений может произойти тогда, "когда восторжествует здравомыслие"

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Польши прекрасно знают о готовности Белоруссии к диалогу о восстановлении добрососедства. Об этом заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

"Мы всегда выступали и продолжаем выступать за диалог. Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства. Об этом не раз говорил глава нашего государства [президент Белоруссии Александр Лукашенко]. Мы по своим каналам передавали эти сообщения в нашей коммуникации с Министерством иностранных дел Польши. Поэтому польская сторона прекрасно знает, что мы готовы к диалогу, но этот диалог должен иметь исключительно взаимоуважительный характер и осуществляться без всяких предварительных условий", - сказал министр в эфире телеканала ОНТ.

Алейник отметил, что в Минске ожидают формирования по итогам состоявшихся в октябре парламентских выборов нового правительства Польши. "Посмотрим, куда нас новое [польское] правительство выведет в наших отношениях", - сказал он.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства напомнил о том, что не Минск был инициатором ухудшения отношений с Варшавой. "Мы вынуждены были реагировать на многочисленные, я бы даже сказал, системные недружественные шаги со стороны польских властей по отношению к Беларуси", - указал министр.

Говоря о возможности восстановления конструктивных отношений Белоруссии с Европой, Алейник заявил, что это может произойти после того, когда к европейским политикам придет осознание, что "их восточная политика <...> является политическим и моральным провалом, когда восторжествует здравомыслие".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что надеется, что власти Польши рассмотрят предложения Минска по восстановлению сотрудничества на благо мирного сосуществования. В конце октября он сообщил, что Варшава до сих пор не ответила на предложения Минска по восстановлению добрососедства. Об указаниях правительству и МИД Белоруссии предложить Польше "план добрососедства и мира" Лукашенко сообщил в начале июля. Белорусский лидер неоднократно говорил о готовности наладить отношения с сопредельными государствами, подчеркивая, что соседей не выбирают, потому что "они от бога" и "с ними надо жить". 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПольшаАлейник, Сергей Федорович
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