В Палестине заявили, что РФ старается помочь с вывозом раненых из больниц Газы

Посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль отметил, что российский Минздрав старается многих раненых из больниц перевести в Египет, Турцию, в Иорданию, на Западный берег реки Иордан - в любую страну

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российская сторона пытается помочь в организации вывоза раненых из больниц сектора Газа в другие страны. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Министерство здравоохранения России старается многих [раненых] из больниц перевести в Египет, Турцию, в Иорданию, на Западный берег реки Иордан - в любую страну, чтобы как-то помочь. Но до сих пор это трудно из-за израильской стороны", - отметил глава диппредставительства Палестины.

При этом дипломат не исключил развития эпидемий в секторе Газа на фоне ожесточения конфликта. "Там много смертей, разрушений домов, гибели детей и женщин. Никто не смотрит, кто заболел или не заболел, ведь люди ежедневно наблюдают смерти. Но, конечно, в связи с ситуацией там должно появиться много болезней. Это надо обсуждать на международной арене. Нужно задействовать все возможности, чтобы наладить жизнь в секторе", - подчеркнул он.

Посол уточнил, что Министерство здравоохранения Палестины пытается минимизировать риски развития такого рода эпидемий. "Нужно сделать все, чтобы помочь людям там", - отметил он.

Без избытка помощи

Кроме того, глава диппредставительства Палестины акцентировал, что в секторе Газа проживает примерно 2,5 млн человек, а продукты, которые поступают в сектор ежедневно, составляют примерно 50-60 машин. "Это около 400 тонн. Это очень мало. Нужно минимум 250-300 машин. Поэтому мы ждем помощи от арабских стран. На конференции в Эр-Рияде они согласились помогать Египту, чтобы сделать все возможное для больших поставок в Газу продуктов, лекарств и даже топлива. Там очень тяжело людям. То, что поступает сейчас, этого не хватает, - пояснил посол. - Скажу иначе. Мы хотим ежедневно около 300 машин помощи".