В Газе заявили, что Израиль ударил по родильному отделению больницы "Аш-Шифа"

Погибли два недоношенных ребенка, сообщила пресс-служба правительства анклава

БЕЙРУТ, 12 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля нанесла удар по родильному отделению в больнице "Аш-Шифа", расположенной на севере сектора Газа. Как сообщила пресс-служба правительства анклава, погибли два недоношенных ребенка.

В заявлении, опубликованном на странице пресс-службы правительства сектора Газа в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), перечислен ущерб, нанесенный больничному комплексу "Аш-Шифа". По данным правительства анклава, армия Израиля, в частности, разрушила часть отделения интенсивной терапии, нанесла удар по последнему этажу хирургического корпуса, кардиологическому отделению и родильному дому, а также обстреляла одну из кислородных линий больницы.

"В медицинском комплексе "Аш-Шифа" мы потеряли двух недоношенных детей, потеряли пациента, находившегося на интенсивной терапии, а также пятерых раненых, жизни которых медицинские бригады не смогли спасти из-за закрытия операционных", - указали в правительстве сектора Газа.