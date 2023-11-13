В Израиле заявили, что вернут заложников из Газы силой или через соглашение

Израильский министр обороны Йоав Галант подчеркнул, что временные рамки ведущейся в секторе Газа военной операции не ограничены

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Израиль готов к любому решению для возвращения заложников, удерживаемых в Газе, будь то силовые действия или достижение соглашения путем переговоров. Об этом заявил в воскресенье израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с родственниками похищенных.

"Мы намерены вернуть ваших близких любым возможным способом, будь то посредством оперативной деятельности или посредством соглашения. Во время этой войны у всего оборонного ведомства есть две задачи: победить [палестинское радикальное движение] ХАМАС и вернуть заложников", - сказал министр, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны.

Галант подчеркнул, что временные рамки ведущейся в секторе Газа военной операции не ограничены, она будет идти как минимум до тех пор, пока все заложники не будут освобождены. Он также выразил уверенность в том, что только непрерывное силовое давление на ХАМАС способно повлиять на ситуацию.

"7 октября ХАМАС ожидало, что Израиль остановится, сломается и не ответит. Произошло совершенно противоположное. Мы ищем любой возможный путь к возвращению наших людей домой. ХАМАС ищет путь остановить Армию обороны Израиля. Только военное давление приблизит нас к нашей цели. Единственное, что начало оказывать влияние на ХАМАС, - это понимание того, что они платят цену [за свои действия]. Я знаком с ХАМАС десятки лет, только военное давление поможет нам. У нас нет временных рамок для этой войны, мы будем продолжать, пока не вернем заложников", - указал министр обороны.