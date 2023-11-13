12 ноября, 21:47
Палестино-израильский конфликт

Лейбористы Британии поддержали расследование военных преступлений в Палестине

В партии также заявили о поддержке независимости Международного уголовного суда

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании поддерживает расследование Международного уголовного суда (МУС) военных преступлений в Палестине со стороны обеих сторон арабо-израильского конфликта. Об этом заявил теневой глава МИД Соединенного Королевства от лейбористов Дэвид Лэмми.

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"Все стороны должны придерживаться международного права. Утверждения о нарушении международного гуманитарного права должны тщательно изучаться, - заявил Лэмми, слова которого приводит газета The Guardian. - Оценка конкретных утверждений - это задача для юристов и компетентных международных судов. Лейбористская партия поддерживает независимость Международного уголовного суда и признает его юрисдикцию рассматривать действия всех сторон в Газе".

Прокуратура МУС начала расследование на палестинских территориях в 2021 году. Оно касается возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в секторе Газа израильскими силами, палестинским радикальным движением ХАМАС и другими вооруженными палестинскими группировками. В интервью агентству Reuters 12 октября прокурор МУС Карим Ахмед Хан заявил, что предполагаемые преступления, совершенные в ходе нынешнего обострения палестино-израильского конфликта, также подпадают под мандат прокуратуры.

В 2021 году правительство Консервативной партии Великобритании, которое тогда возглавлял премьер-министр Борис Джонсон, выступило против расследования МУС действий Израиля на палестинских территориях. По словам Джонсона, в данном вопросе Лондон не признает юрисдикцию МУС, поскольку "Израиль не является участником Римского статута, а Палестина - суверенным государством". 

Теги:
ВеликобританияПалестино-израильский конфликт
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