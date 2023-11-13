Оперативный штаб МЧС РФ в Новом Каире готов принять первую группу россиян из Газы

В оперштабе отметили, что для граждан России, находящихся в дороге из района контрольно-пропускного пункта "Рафах", в отеле выделили отдельный зал

КАИР, 13 ноября. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина, Александр Елистратов/. Оперативный штаб МЧС России, организованный в одной из гостиниц Нового Каира завершил все приготовления к приему первой группы граждан России, эвакуированных из сектора Газа. Это подтвердили корреспондентам ТАСС в оперативном штабе МЧС в Каире.

Для встречи россиян, находящихся в дороге из района контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта с Газой в Каир, в отеле выделен отдельный зал, где организована система приема и регистрации. Им окажут содействие в подготовке документов для выезда в Россию.

Подготовлена бригада врачей для первичного осмотра прибывших из блокированного израильскими силами палестинского анклава. Здесь в случае необходимости им будет оказана экстренная медицинская помощь и предоставлены медикаменты. Основная часть обследований будет проведена уже по прибытии в Россию, где сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям готовы оказать специализированную медицинскую помощь не только несовершеннолетним, но и взрослым.

Каждый прибывший из Газы россиянин в обязательном порядке пройдет консультацию психологов широкого спектра, которые в том числе специализируются на посттравматических расстройствах. Бригада врачей этого профиля уже находится в отеле, где ожидают приезда эвакуированных из Газы граждан России.

Оперативный штаб организовал размещение в гостинице в зависимости от количества членов семьи, наличия детей и их возраста. По имеющимся данным, большую часть первой группы эвакуированных из палестинского сектора составляют дети и подростки. Есть в группе и беременная россиянка.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась на автобусах в Каир. Работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. Первые граждане РФ 12 ноября перешли через КПП "Рафах" на территорию Египта. Всего пункт пропуска пересекли 70 граждан РФ, 28 из них - дети. Сотрудники МЧС России встретили всех россиян, им оказана медицинская и психологическая помощь.