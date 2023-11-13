Премьер Палестины выступил за защиту двухгосударственного решения "пока не слишком поздно"

Мухаммед Штайе призвал "Данию и дружественные страны, которые верят в ценности мира, истины и справедливости, признать палестинское государство"

РАБАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе призвал дружественные страны признать палестинское государство и защитить формулу двухгосударственного урегулирования ближневосточного конфликта, пока не поздно.

Такое заявление он сделал на встрече в Рамалле с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном. На ней стороны обсудили ситуацию в зоне ближневосточного конфликта, сообщает информационное агентство WAFA.

Штайе призвал "Данию и дружественные страны, которые верят в ценности мира, истины и справедливости, признать палестинское государство и защитить формулу двухгосударственного урегулирования (которая предусматривает мирное сосуществование палестинского и израильского государств - прим. ТАСС) пока не стало слишком поздно".

Он подчеркнул "необходимость формирования всеобъемлющего и справедливого политического курса, который положит конец оккупации и создаст государство в границах 1967 года на всех палестинских территориях в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим".

"Международное сообщество должно прекратить относиться к Палестине, используя двойные стандарты. Мы находимся под колониальной военной оккупацией с отвратительным режимом апартеида. И все, что Израиль делает на палестинских территориях, является нарушением международного гуманитарного права", - заявил Штайе.

По его словам, "7 октября не является днем начала конфликта с Израилем, так как палестинский народ страдает уже более 75 лет". "С начала нынешнего года Израиль убил более 390 наших людей на Западном берегу реки Иордан, некоторые из них погибли от рук еврейских поселенцев", - подытожил премьер.