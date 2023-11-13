СМИ: США беспокоит рост напряженности на границе с Ливаном из-за шагов Израиля

По сведениям портала Axios, в администрации Белого дома опасаются, что еврейское государство провоцирует "Хезболлах", чтобы создать предлог для более масштабных боевых действий в регионе

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре высказал своему израильскому коллеге Йоаву Галанту обеспокоенность американских властей в связи с действиями Израиля, которые приводят к обострению напряженности на границе с Ливаном.

Об этом сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Остин попросил Галанта дать разъяснения по поводу израильских авиаударов в Ливане и призвал избегать шагов, которые могут привести к полномасштабной войне. В Белом доме, продолжил Axios, обеспокоены тем, что боевые действия еврейского государства на израильско-ливанской границе усиливают напряженность, что, по мнению Вашингтона, может привести к региональной войне.

Некоторые члены администрации США высокого ранга, отмечает портал, опасаются, что Израиль пытается спровоцировать ливанскую шиитскую партию "Хезболлах" и создать предлог для более масштабных боевых действий в Ливане, которые могут еще больше втянуть в конфликт США и другие страны. Израильские должностные лица категорически отрицают это, сообщает Axios.