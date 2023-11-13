Солдаты ЦАХАЛ провели рейды на окраинах лагеря Эш-Шати в секторе Газа

Военнослужащие захватили десятки единиц оружия и военной техники, а также тактические планы ХАМАС, сообщили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что солдаты ночью провели рейды в районах, прилегающих к лагерю палестинских беженцев Эш-Шати в секторе Газа.

"Войска продолжают проводить рейды на окраинах лагеря Эш-Шати в отношении террористических объектов, расположенных в центральных правительственных учреждениях в самом центре гражданской застройки, включая школы, университеты, мечети и места жительства террористов", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, инфраструктура палестинского радикального движения ХАМАС "намеренно располагается внутри гражданских построек, в том числе в университете "Аль-Кудс" и внутри мечети Абу Бакр". "Войска обнаружили, что в одной из секций мечети находилось большое количество взрывных устройств и легковоспламеняющихся материалов. В ходе рейда военнослужащие захватили десятки единиц оружия и военной техники, а также тактические планы террористической организации ХАМАС", - продолжили в пресс-службе.

Военные добавили, что "сухопутные подразделения ЦАХАЛ вошли в резиденцию высокопоставленного террориста группировки "Исламский джихад" и обнаружили большое количество оружия в детской комнате". "В ходе дополнительных действий в районе Бейт-Хануна военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили шахту туннеля, разведывательные материалы террористической организации и оружие", - уточнила пресс-служба.

12 ноября израильские военные сообщили, что военнослужащие зашли в лагерь беженцев Эш-Шати близ города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.