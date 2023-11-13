13 ноября, 06:59
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Бангладеш призвал бойкотировать Израиль и его продукцию всеми странами

Происходящее в Газе является примером "этнической чистки", считает Абдул Момен

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен призвал международное сообщество бойкотировать Израиль и его продукцию из-за событий в Газе. Об этом он заявил на 8-м внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.

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"Пришло время бойкотировать Израиль и его продукцию всеми странами и конфессиями, особенно исламским сообществом и людьми чести", - приводит его слова издание Daily Observer.

Момен назвал происходящее в Газе примером этнической чистки. "Подобные действия должны повлечь за собой наказание, чтобы раз и навсегда положить конец продолжающемуся конфликту в Газе, чтобы все пленные были освобождены, чтобы люди могли начать мирно жить на своей земле", - сказал он.

По словам министра, Бангладеш выступает за немедленное прекращение огня, непрерывное и беспрепятственное функционирование гуманитарных коридоров, а также создание международным сообществом четкого графика стабилизации ситуации. "Нам следует пересмотреть процесс реализации всех наших решений, согласованных в ООН, решений Арабской мирной инициативы и дорожной карты "квартета" [международных посредников в составе РФ, США, ЕС и ООН по ближневосточному урегулированию]", - отметил он. 

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