Армия Израиля ответила огнем артиллерии на запуск двух минометных снарядов из Ливана

Ливанские снаряды упали в незаселенной местности, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по местам запуска двух минометных снарядов из Ливана по израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших в районе Горнот-ха-Галиль на севере Израиля, были зафиксированы два запуска минометных снарядов из Ливана, которые перелетели на израильскую территорию. Снаряды упали в незаселенной местности, о пострадавших не сообщалось", - говорится в заявлении.

"Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда производился обстрел", - добавили в пресс-службе.