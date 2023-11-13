13 ноября, 07:58
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля ответила огнем артиллерии на запуск двух минометных снарядов из Ливана

Ливанские снаряды упали в незаселенной местности, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по местам запуска двух минометных снарядов из Ливана по израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"После сирен, прозвучавших в районе Горнот-ха-Галиль на севере Израиля, были зафиксированы два запуска минометных снарядов из Ливана, которые перелетели на израильскую территорию. Снаряды упали в незаселенной местности, о пострадавших не сообщалось", - говорится в заявлении.

"Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда производился обстрел", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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