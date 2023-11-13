В ЕС призвали Израиль к немедленным гуманитарным паузам в Газе

Как заявил глава дипломатической службы сообщества Жозеп Боррель, все страны Евросоюза поддержали это требование

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Евросоюз призывает Израиль к немедленному объявлению гуманитарных пауз в секторе Газа и к сдержанности при выборе целей, чтобы снизить потери среди мирных жителей. Об этом заявил глава дипломатической службы сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Все страны ЕС поддержали требование к Израилю о немедленных гуманитарных паузах. Я подчеркиваю, что речь идет о паузах во множественном числе и о том, что они должны быть объявлены как можно скорее. Мы также призываем Израиль к сдержанности при выборе целей в Газе, чтобы снизить потери среди гражданского населения", - сказал он.

Боррель также подтвердил, что страны ЕС не подвергают сомнению право Израиля на самооборону и осуждают использование радикальным палестинским движением ХАМАС больниц в качестве укрытий.

В свою очередь еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ситуация в секторе Газа является катастрофической и для ее выправления необходимы поставки гораздо больших объемов гуманитарной помощи жителям анклава.