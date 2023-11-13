13 ноября, 08:33
Палестино-израильский конфликт

СМИ: больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа необходимо 6 тыс. л топлива

По сведениям телеканала Al Arabiya, директор учреждения Мухаммед Абу Салима заявил, что Израиль предложил больнице 300 л топлива, однако этого объема хватит только на полчаса

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Директор расположенной на севере сектора Газа больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Салима запросил у Израиля как минимум 6 тыс. л топлива для электрогенераторов. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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По его сведениям, Абу Салима заявил, что Израиль предложил больнице 300 л топлива, однако этого объема хватит только на полчаса. Он, как отмечается, запросил у Израиля не менее 6 тыс. л и ожидает ответа.

В воскресенье вечером пресс-служба правительства сектора Газа сообщила, что армия Израиля, в частности, разрушила часть отделения интенсивной терапии больницы "Аш-Шифа", нанесла удар по последнему этажу хирургического корпуса, кардиологическому отделению и родильному дому, а также обстреляла одну из кислородных линий медучреждения. В результате погибли двое недоношенных детей и еще шесть человек. Позже глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), что больница "Аш-Шифа" остается без электричества и воды уже три дня, в ней не работает стационарное отделение и число летальных исходов среди пациентов значительно возросло. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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