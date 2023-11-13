МИД Кипра планирует представить коллегам из ЕС план морского коридора для помощи Газе

По словам Комбоса, в пользу предложенного плана говорят географическая близость государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов и стратегические отношения с соседними странами региона

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Кипра Константинос Комбос представит коллегам из Евросоюза план организации морского гуманитарного коридора для оказания помощи населению сектора Газа.

"Я представлю сегодня план организации морского гуманитарного коридора для доставки помощи жителям Газы", - сказал он журналистам по прибытии на плановое заседание Совета ЕС. По словам Комбоса, в пользу предложенного Кипром плана говорят три ключевых фактора - географическая близость государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов и стратегические отношения с соседними странами региона.

"Мы открыты к дискуссии по данному вопросу и продолжим добиваться положительного результата", - подчеркнул министр. Власти Кипра предлагают свою территорию для переправки гуманитарных грузов для жителей Газы морским путем из других стран.

Выступая 9 ноября на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в Газе, президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что руководство республики подготовило "комплексное предложение по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, операционный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, будет располагаться в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики. Как заметил президент, инспекция и погрузка гуманитарной помощи на суда, следующие в Газу, займут не более одного дня. Он также предложил, чтобы суда с помощью для населения Газы сопровождали военные корабли стран, участвующих в гуманитарной операции.