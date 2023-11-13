Объект БАПОР на юге Газы получил серьезные повреждения в результате обстрелов ВМС Израиля

Сотрудники ООН покинули здание за 1,5 часа до удара

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Здание Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на юге сектора Газа получило серьезные повреждения в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

"Вчера [12 ноября] объект БАПОР в городе Рафах на юге сектора Газа получил серьезные повреждения в результате обстрелов военно-морских сил Израиля, зафиксировано три прямых попадания. Сотрудники ООН покинули здание за 1,5 часа до удара, пострадавших среди них нет", - сообщили в агентстве.

"Это нападение является еще одним доказательством, что в секторе Газа нет безопасных районов: ни на севере, ни в центре, ни на юге", - заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини.