13 ноября, 09:42
Палестино-израильский конфликт

Объект БАПОР на юге Газы получил серьезные повреждения в результате обстрелов ВМС Израиля

Сотрудники ООН покинули здание за 1,5 часа до удара

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Здание Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на юге сектора Газа получило серьезные повреждения в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

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"Вчера [12 ноября] объект БАПОР в городе Рафах на юге сектора Газа получил серьезные повреждения в результате обстрелов военно-морских сил Израиля, зафиксировано три прямых попадания. Сотрудники ООН покинули здание за 1,5 часа до удара, пострадавших среди них нет", - сообщили в агентстве.

"Это нападение является еще одним доказательством, что в секторе Газа нет безопасных районов: ни на севере, ни в центре, ни на юге", - заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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