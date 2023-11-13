13 ноября, 09:44,
обновлено 13 ноября, 10:05

Главу МИД Британии Джеймса Клеверли назначили министром внутренних дел

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли. Leon Neal/ Getty Images
Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли
© Leon Neal/ Getty Images

На этом посту он сменит Суэллу Браверман, которую отправили в отставку

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Британский политик Джеймс Клеверли переведен с должности главы МИД на пост министра внутренних дел. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы правительства Риши Сунака.

"Достопочтенный член парламента Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел", - отмечается в заявлении. На этом посту он сменит Суэллу Браверман, которая ранее в понедельник была отправлена в отставку.

По информации газеты The Daily Telegraph, на место Клеверли, который возглавил Форин оффис в сентябре 2022 года, будет назначен экс-премьер Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон. Политик, которому сейчас 57 лет, занимал эту должность с 2010 по 2016 год и ушел в отставку после того, как британцы на организованном им референдуме по вопросу о Brexit высказались за выход из состава Евросоюза. 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
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