13 ноября, 10:04
Палестино-израильский конфликт

Байден намерен обсудить урегулирование на Ближнем Востоке с президентом Индонезии

Переговоры пройдут 13 ноября в Белом доме

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен обсудить мирное урегулирование палестино-израильского конфликта со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо на переговорах, которые пройдут 13 ноября в Белом доме. Об этом сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге.

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"Думаю, будет крайне важно услышать мнение Индонезии о продолжающемся конфликте на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

По словам чиновника, Байден намерен обсудить со своим коллегой такие "долгосрочные задачи, как мирное урегулирование посредством двухгосударственного решения", а также восстановление сектора Газа. "Несомненно, взгляды Индонезии и ее подходы не только к Газе, но и к Ближнему Востоку очень важны <...>. Я знаю, что президент захочет внимательно выслушать то, что узнал президент Джоко Видодо, а также то, каковы его взгляды [в отношении этой ситуации]. Он (президент Индонезии - прим. ТАСС) только что побывал в Саудовской Аравии и встретился с лидерами других арабских стран Ближнего Востока. Поэтому я думаю, что этот разговор будет иметь большое значение", - отметил чиновник, напомнив, что Индонезия - самая густонаселенная мусульманская страна мира.

Кроме того, продолжил представитель исполнительной власти США, главы двух государств намерены обсудить вопросы, связанные с поставками критически важных полезных ископаемых, полупроводников, современных технологий, с борьбой с изменением климата, а также с ситуацией в Мьянме.

Как отметил представитель администрации США, в течение дня от двух сторон "не будет конкретных заявлений по обороне". "Мы ожидаем, что объявим о том, что добились существенного прогресса в развитии отношений в сфере обороны в целом. Под этим мы понимаем расширение учений, углубление [совместной боевой] подготовки в таких областях, как кибербезопасность и борьба с распространением оружия массового уничтожения", - подчеркнул он. 

Теги:
СШАИндонезияПалестино-израильский конфликтДжоко ВидодоБайден, Джо
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