В Госдепе винят Байдена в распространении ложных сведений о конфликте на Ближнем Востоке

По информации Axios, сотрудники Госдепартамента и Агентства США по международному развитию не указали конкретных примеров дезинформации в речи американского президента

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Госдепартамента раскритиковали политику американского президента Джо Байдена в отношении ближневосточного конфликта, обвинив его в распространении ложных сведений, а Израиль - в совершении "военных преступлений". Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на внутренний документ ведомства.

В попавшей в распоряжение Axios служебной записке, подписанной 100 служащими Госдепартамента и сотрудниками Агентства США по международному развитию, содержится призыв к руководству США пересмотреть политику в отношении Израиля, а также к прекращению огня в секторе Газа.

Авторы документа обвинили Байдена в "распространении дезинформации в своей речи 10 октября", в которой американский лидер высказался за неограниченную поддержку Израилю и пообещал перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток. Портал отмечает, что сотрудники ведомств не указали конкретных примеров дезинформации в речи президента.

Однако, как передает портал, большая часть документа посвящена критике ответного наступления еврейского государства на сектор Газа по решению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Авторы документа назвали решение Израиля отключить электричество, ограничить доступ гуманитарной помощи и начать атаки на сектор Газа "военными преступлениями против человечества в соответствии с международным правом".

"Мы удвоили нашу непоколебимую военную помощь израильскому правительству, не определив при этом четких и действенных ограничений", - отметили сотрудники ведомств. Они порекомендовали США "выступить за освобождение заложников, удерживаемых как [радикальным палестинским движением] ХАМАС, так и Израилем", а также потребовали от американской администрации предпринять больше шагов по решению гуманитарных вопросов в зоне конфликта. "Представители Белого дома и Совета национальной безопасности США выразили явное пренебрежение жизнями палестинцев, нежелание стремиться к деэскалации конфликта, а также отсутствие какого-либо стратегического планирования", - говорится в документе.

Портал отмечает, что общее количество подобных служебных записок, распространенных с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 ноября, неизвестно. Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении служебную записку, несколько американских дипломатов считают, что администрация Байдена должна выступить с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта и осуждением тактики израильских военных.