WSJ: риск столкновения между Израилем и Ливаном в последние дни возрос

По данным газеты, сигналом этому послужили атаки ливанской шиитской партии "Хезболлах" на еврейское государство

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Риск начала полномасштабной войны между Израилем и Ливаном в последнее время увеличился. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников.

По их словам, атаки на еврейское государство с юга Ливана служат сигналом того, что вооруженное крыло ливанской шиитской партии "Хезболлах" готово к активизации обстрелов израильской территории. Как указали чиновники, их страна продолжит отвечать на подобные удары.

Ранее боевики "Хезболлах" выпустили 18 реактивных снарядов по позициям израильской армии и механизированным патрулям в пограничных районах. По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, израильские власти считают, что "Хезболлах" близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, а в таком случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, чем сейчас занимается в секторе Газа.