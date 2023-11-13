13 ноября, 13:01
Палестино-израильский конфликт

WSJ: риск столкновения между Израилем и Ливаном в последние дни возрос

По данным газеты, сигналом этому послужили атаки ливанской шиитской партии "Хезболлах" на еврейское государство

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Риск начала полномасштабной войны между Израилем и Ливаном в последнее время увеличился. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников.

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По их словам, атаки на еврейское государство с юга Ливана служат сигналом того, что вооруженное крыло ливанской шиитской партии "Хезболлах" готово к активизации обстрелов израильской территории. Как указали чиновники, их страна продолжит отвечать на подобные удары.

Ранее боевики "Хезболлах" выпустили 18 реактивных снарядов по позициям израильской армии и механизированным патрулям в пограничных районах. По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, израильские власти считают, что "Хезболлах" близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, а в таком случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, чем сейчас занимается в секторе Газа. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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