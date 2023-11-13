Врач больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа сообщил о чрезвычайно сложной ситуации

Нидаль Абу Хадрус заявил, что больше не верит "во все эти специальные комитеты и организации"

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Заведующий отделением нейрохирургии расположенной на севере сектора Газа больницы "Аш-Шифа" доктор Нидаль Абу Хадрус рассказал телеканалу NBC о "чрезвычайно сложной и опасной ситуации".

"Из-за обстрелов и бомбардировок мы не можем уйти. <...> Выезжать небезопасно, и оставаться небезопасно. Мы не знаем, что делать. Пожалуйста, помогите нам", - приводит телеканал слова врача. Абу Хадрус также сказал, что в больнице кончается еда, и он не знает, когда снова поест.

"Мы терпим крах. <...> Я не уверен, сколько еще дней мы сможем продержаться. Я больше не верю в человечество. Я больше не верю во все эти специальные комитеты и организации. Никто о нас не заботится. Это невероятно, у меня нет слов", - добавил он.

27 октября армия Израиля выступила с утверждением, что основной командный штаб палестинского движения ХАМАС расположен на территории центральной больницы города Газа "Аш-Шифа", где есть несколько подземных комплексов и туннель. Один из врачей больницы Гасан Абу Ситтах 3 ноября сообщил, что в медучреждении работает только один из двух электрогенераторов. 11 ноября иранское агентство ISNA передало, что израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа", в непосредственной близости от здания идут ожесточенные бои. В тот же день Минздрав сектора Газа сообщил о приостановке операций в больнице из-за истощения запасов топлива.

В свою очередь представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные 12 ноября помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы, подчеркнув, что здание не блокировано. Однако директор учреждения Мухаммед Абу Сальмия опроверг эту информацию. По его словам, в больнице отсутствуют условия для жизнеобеспечения и оказания медицинских услуг.

Накануне вечером пресс-служба правительства сектора Газа сообщила, что армия Израиля, в частности, разрушила часть отделения интенсивной терапии больницы "Аш-Шифа", нанесла удар по последнему этажу хирургического корпуса, кардиологическому и родильному отделению, а также обстреляла одну из кислородных линий медучреждения. В результате погибли двое недоношенных детей и еще шесть человек. Как позже заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, больница "Аш-Шифа" остается без электричества и воды уже три дня, в ней не работает стационарное отделение и число летальных исходов среди пациентов значительно возросло.