13 ноября, 13:57
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля сообщил о плане создания комиссии по расследованию преступлений ХАМАС

Александр Бен Цви уточнил, что она будет заниматься военными, гражданскими и политическими преступлениями

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Большую комиссию создадут в Израиле по расследованию преступлений ХАМАС, совершенных с момента его проникновения на территорию страны 7 октября. Об этом заявил журналистам посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

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"Большое расследование еще будет. Это не секрет, что была совершена с нашей стороны огромная ошибка. Никто не сомневается, но вопрос в том, как она была совершена", - сказал дипломат.

Бен Цви напомнил, что 50 лет назад была война Судного дня. "Нас тогда нас тоже застали врасплох, - продолжил он. - Потом была огромная комиссия по расследованию. Я уверен, что такая комиссия будет еще раз создана. Она будет расследовать от военных до гражданских преступлений, включая политические".

Дипломат также отметил, что боевики ХАМАС готовились к нападению два года. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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