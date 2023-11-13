Сунак сменил глав Минздрава и Минсельхоза Великобритании

Эти должности заняли Виктория Аткинс и Стив Баркли соответственно

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках перестановок в кабинете министров сменил глав Минздрава и Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Как следует из заявлений канцелярии на Даунинг-стрит, главой Минсельхоза после отставки Териз Коффи стал Стив Баркли, который до текущего дня занимал должность министра здравоохранения и социальных дел. Его преемником стала экс-замминистра финансов Виктория Аткинс.

В понедельник утром стало известно, что Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и назначил на ее место Джеймса Клеверли, ранее возглавлявшего Форин оффис. Должность руководителя МИД в свою очередь занял бывший премьер Дэвид Кэмерон. Председателем правящей Консервативной партии был назначен Ричард Холден, сменивший на этом посту Грега Хэндса.

Как отмечали британские СМИ, делая такие перестановки, Сунак стремится собрать команду единомышленников в преддверии приближающихся парламентских выборов, которые должны состояться не позднее января 2025 года. Согласно проведенному в октябре опросу общественного мнения компании YouGov, за оппозиционную Лейбористскую партию готовы проголосовать 45% респондентов, в то время как за консерваторов - 24%.