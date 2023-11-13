13 ноября, 16:05,
обновлено 13 ноября, 16:52
Военная операция на Украине

Миссия ЕС отправится в декабре в Киев для обсуждения гарантий безопасности

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель допустил свое участие в этой поездке

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Миссия Евросоюза отправится в начале декабря в Киев для обсуждения военной помощи и возможных гарантий безопасности для Украины со стороны Евросоюза, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

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"Мы обсуждали нашу военную помощь и обязательства в сфере безопасности. Прошлый саммит ЕС поручил мне разработку обязательств в сфере безопасности Евросоюза для Украины. Мы работаем над этим, и в начале следующего месяца я направлю миссию в Киев с предложениями, которые мы обсудим с украинцами. Если я смогу, я сам с удовольствием поеду", - сказал Боррель. 

Теги:
УкраинаРоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
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