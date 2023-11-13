Военная операция на Украине. Онлайн

Следователи СК расследуют факты обстрелов Донецка, где погибла женщина, и Херсонской области, где ранение получил мужчина, сообщили в пресс-службе ведомства. В СК добавили, что в Донецке в результате обстрела ВСУ Петровского района погибла женщина 1990 года рождения.

Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ отправились в зону проведения специальной военной операции, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Основные события 13 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.