Залужный обсудил с главой КНШ ВС США потребности Украины в боеприпасах и средствах ПВО

Главнокомандующий ВСУ заявил, что прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил по телефону с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном потребности Киева в поставках средств ПВО и боеприпасов.

"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. <…> С генералом Брауном <…> отдельно остановились на насущных потребностях войск. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА", - написал украинский главком в Telegram-канале.

Предыдущий телефонный разговор с Брауном состоялся у Залужного 13 октября. В ходе него стороны обсудили украинский кризис, обменявшись взглядами и оценками происходящего. Браун также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.