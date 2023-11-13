13 ноября, 19:55
Военная операция на Украине

Залужный обсудил с главой КНШ ВС США потребности Украины в боеприпасах и средствах ПВО

Главнокомандующий ВСУ заявил, что прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил по телефону с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном потребности Киева в поставках средств ПВО и боеприпасов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 13 ноября 2023 года

"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. <…> С генералом Брауном <…> отдельно остановились на насущных потребностях войск. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА", - написал украинский главком в Telegram-канале.

Предыдущий телефонный разговор с Брауном состоялся у Залужного 13 октября. В ходе него стороны обсудили украинский кризис, обменявшись взглядами и оценками происходящего. Браун также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация