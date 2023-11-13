Экс-депутат Рады считает, что главкому и генералам ВСУ могут предъявить обвинения

Борислав Береза отметил, что военных могут обвинить в отступлении Вооруженных сил Украины из Херсонской области

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Украинские следственные органы могут предъявить обвинения главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному и другим украинским генералам. С таким утверждением выступил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза со ссылкой на свои источники в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

"Злые языки" из ГБР сообщили о возможном вручении подозрения генералу [Сергею] Наеву (командующий группировкой войск "Север", размещенной на границе с Белоруссией - прим. ТАСС)", - написал Береза на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он добавил, что обвинения также могут быть предъявлены Залужному и генерал-майору ВСУ Андрею Соколову, который в начале специальной военной операции России на Украине командовал украинскими войсками на юге страны, утратившими контроль над обширными территориями. "Еще хуже, что за ним могут последовать Соколов и сам Залужный", - написал Береза.

На видео, размещенном на Youtube, экс-депутат утверждает, что военных могут обвинить в отступлении ВСУ из Херсонской области. Депутат также заявил, что возможные обвинения могут быть связаны с подготовкой к выборам, так как украинская власть хочет переложить на военных ответственность за свои ошибки.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что министр обороны Украины Рустем Умеров также готовит представления на увольнения командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

В понедельник депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (лидер - бывший президент Украины Петр Порошенко) Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал в Telegram-канале, что на этой неделе будут предприняты "процессуальные действия" в отношении украинских генералов. По его мнению, это может произойти по инициативе офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ситуация вокруг главкома ВСУ

Ранее Залужный в статье для The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Как пишет украинское издание "Страна", высказывания Залужного породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского в случае проведения президентских выборов.

Первая информация о возможном обвинении Залужного в неудачах на юге страны появилась в сентябре в украинской службе Би-би-си. По данным службы, Залужный уже беседовал со следователями, которые также допросили Наева, экс-командующих группировкой войск "Юг" Андрея Ковальчука и Андрея Соколова, главу украинской администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадия Лагуту. Последнего впоследствии нашли мертвым в Киеве.