Шойгу заявил об успешном решении задач личным составом войск РХБЗ в ходе проведения СВО

Министр обороны России отметил, что войска радиационной, химической и биологической защиты вносят весомый вклад в обеспечение национальной безопасности

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

"13 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты неизменно демонстрируют высокий профессионализм, решительность и отвагу, мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг. Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты благодаря мастерству, отличной боевой выучке и ответственному подходу к делу успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции, вносит весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности страны" - говорится в приказе ко Дню войск РХБЗ.

Шойгу выразил уверенность в том, что войска РХБЗ будут и дальше оставаться надежной опорой России.

"Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших достижений на благо Отечества!" - заключил глава военного ведомства.

День войск РХБЗ ввели указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. В этом году отмечается 105-летие войск РХБЗ.