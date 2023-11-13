13 ноября, 02:05
Военная операция на Украине

Командир огнеметной роты ВС РФ рассказал об уничтожении батальона противника

Он также рассказал о применении в ходе спецоперации Вооруженными силами России тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Герой России, командир огнеметной роты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с позывным Урал рассказал о применении в ходе СВО Вооруженными силами (ВС) РФ тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" и об уничтожении при их помощи большого числа живой силы противника за короткий период.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В прошлом году, зимой, за короткий срок времени было уничтожено, по докладам разведки, до батальона численности противника", - сказал он на видео, распространенном Минобороны РФ. Всего же на счету Урала, как добавили в военном ведомстве, "десятки подбитой вражеской техники, десятки уничтоженных опорников, отбитые попытки прорывов и контрнаступлений, прикрытие наших ребят, осуществляющих перегруппировку".

Как отметили в Минобороны, в зоне проведения специальной военной операции расчеты ТОС "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, а также по поражению живой силы. "Мы нужны часто, потому что оружие - очень эффективное, востребованное на всей линии фронта", - рассказал Урал.

В сентябре этого года Урал получил золотую звезду Героя России за уничтожение в ходе боя долговременных укрытий ВСУ. Это дало российским войскам возможность прорвать оборону противника и значительно улучшить передовые позиции. "В ходе боевой работы российских войск рота командира огнеметной роты уничтожила пехоту и боевую технику противника в заранее подготовленном районе обороны. Украинские боевики обнаружили боевую машину ТОС-1 и начали массированный обстрел российских огнеметчиков. Урал принял решение оперативно и скрытно выдвинуться на запасную позицию, выведя из-под огня противника боевые машины роты", - отметили в Минобороны.

Выйдя на запасной рубеж, Урал оперативно выдал целеуказания, в результате чего точным артиллерийским огнем были уничтожены долговременные укрытия ВСУ. Это позволило российским подразделениям "прорвать глубоко эшелонированную оборону и значительно улучшить положение по переднему краю", добавили в военном ведомстве.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, полный залп занимает шесть секунд. В ВС РФ эти машины стоят на вооружении частей войск РХБЗ.

О Дне войск РХБЗ

День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается в ВС России 13 ноября. Он был утвержден указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. В 2023 году отмечается 105-летие войск РХБЗ. 

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