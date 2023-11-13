В Херсонской области сообщили о ранении двух человек при атаках FPV-дронов ВСУ

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко отметил, что эти дроны сбрасывают на мирные кварталы боеприпасы разных типов

ГЕНИЧЕСК, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение всего дня атакуют гражданские объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области FPV-дронами, ранены два мирных жителя. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Сегодня ВСУ весь день атакуют с дронов общественные здания и гражданские автомобили в 15-километровой зоне. FPV-дроны сбрасывают на мирные кварталы боеприпасы разных типов. Только в Горностаевском районе за сегодня сожжено пять гражданских машин. Пострадало несколько зданий, где шел прием населения. Выбиты окна, повреждены линии электропередачи, в том числе одна высоковольтная. Лишь чудом обошлось без жертв. На эту минуту двое раненых мирных жителей, в том числе у одного серьезно перебиты ноги, он потерял много крови. Его экстренно эвакуируем в больницу Севастополя, постараемся спасти", - написал Алексеенко в Telegram-канале.

Он отметил, что люди в городах и поселках у Днепра уже привыкли к постоянной опасности. "Обстрелы и налеты дронов здесь происходят ежедневно. Но целенаправленные атаки на общественные здания и мирные машины - это настоящий терроризм, к которому привыкнуть невозможно. Несмотря на продолжающийся обстрел, пожарные расчеты потушили все очаги возгорания. Аварийные бригады устраняют обрывы ЛЭП. Без оперативной помощи не останется ни один пострадавший", - добавил Алексеенко.