Десантники на артемовском направлении уничтожили группу ВСУ дроном-камикадзе

В Минобороны РФ отметили, что бойцы ВДВ успешно применяют БПЛА для уничтожения украинских военных в укрытиях, расположенных в лесопосадках

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций, - говорится в сообщении. - В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены".

В военном ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках, а также различной техники.

"При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав и технику ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и при совершении перемещения техники на различные расстояния", - добавили в Минобороны РФ.